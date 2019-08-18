الجطلاوي: البعثة الأممية فقدت مناصريها في ليبيا نتيجة الانحياز لطرف معين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 كمال الجطلاوي إن المبعوث الأممي غسان سلامة لم يكن حيادياً في التعامل مع قضايا الملف الليبي.

الجطلاوي نوّه في تصريح لـ”أصوات مغاربية” تابعته صحيفة المرصد إلى أن سلامة يساوي بين “المعتدي والمعتدى” عليه ولذلك البعثة الأممية فقدت الكثير من مناصريها في ليبيا نتيجة عدم الحيادية والانحياز لطرف معين.

وأشار إلى إمكانية تغيير حكومة الوفاق تعاملها مع البعثة الأممية بينما ليس من الحكمة والسياسة عدم التعاون مع البعثة الأممية في ليبيا.

واكد على أن الأخطاء إذا كثرت من أي ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أي دولة يفضل تغييره بمبعوث أممي آخر كي لا تفقد المنظمة الدولية مصداقيتها.

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