أحوال الطقس المتوقعة في أغلب مناطق ليبيا

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، أن أغــلب مناطق ليبيا تتــأثر بـإمتداد مرتفع جـوي ، ينتج عـنه إعــتدال في درجـات الـحرارة عـلى اغلب المناطق ، مـع رطـوبـة عالية عـلى الـمناطق الساحلية .

وأضاف المركز، أن ” درجـات الحرارة الـقصوى تتراوح مـابين ( 29 – 34 ) مْ عــلى ( المناطق الساحلية – الجبـل الـغربى – الـجبـل الأخـضر ) ، بينمـا تتراوح مــابين ( 35 – 40 ) مْ على باقى المناطق ، ومن المتوقع تكاثر للسحب فترة المساء على أقصى مناطق الجنوب الشرقى ، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية أحياناً” .

