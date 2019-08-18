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أحوال الطقس المتوقعة في أغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، أن أغــلب مناطق ليبيا تتــأثر بـإمتداد مرتفع جـوي ، ينتج عـنه إعــتدال في درجـات الـحرارة عـلى اغلب المناطق ، مـع رطـوبـة عالية عـلى الـمناطق الساحلية .

وأضاف المركز، أن ” درجـات الحرارة الـقصوى تتراوح مـابين ( 29 – 34 ) مْ عــلى ( المناطق الساحلية – الجبـل الـغربى – الـجبـل الأخـضر ) ، بينمـا تتراوح مــابين ( 35 – 40 ) مْ على باقى المناطق ، ومن المتوقع تكاثر للسحب فترة المساء على أقصى مناطق الجنوب الشرقى ، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية أحياناً” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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