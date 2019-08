ضبط 65 مركبة آلية مخالفة في بنغازي

تمكن قسم المرور في بنغازي من ضبط نحو 65 مركبة آلية مخالفة، لعدم وجود لوحات معدنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي، الرائد إبراهيم الفضلي، أكد عدم خروج أية مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

من جانبه، أكد رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية، إضافة إلى الزجاج المعتم، منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

وتنفذ مديرية الأمن حملة لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات، بمساندة بعض الأجهزة الأمنية. إذ أشار رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور محمود العريبي إلى تسجيل 18288 منذ مطلع العام.

وكان مدير أمن بنغازي، عادل عبد العزيز، أكد البدء في حجز السيارات التي «لا تحمل لوحات معدنية، وغير المسجلة في قسم المرور، وزجاجها معتم»، مشيرا إلى ” تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة وتقسيم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بأمرة ضباط أكفاء”.

