أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ليبيا، السبت، أن ميناء الزاوية استقبل 56 مهاجرا غير شرعي.

وقالت المفوضية، في تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحت عنوان “آخر الأخبار من الميناء، أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا للنزول، داعية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الموانئ الليبية شهدت تسجيل نزولين، مؤكدة أن 100 مهاجر غير شرعي نزلوا بميناء طرابلس، بينما استقبلت الزاوية 48 نازحا.

وناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول الأوروبية السماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق مؤخرًا.

The post مفوضية اللاجئين: ليبيا ليست ميناءً آمنًا للمهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية