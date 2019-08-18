أمن بنغازي: انطلاق حملة لضبط السيارات المخالفة

أعلن رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي الرائد إبراهيم الفضلي ضبط حوالي “65” مركبة آلية مخالفة يوم أمس السبت خلال حملة ضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفضلي أكد نقل المركبات المخالفة إلى مقر الحجز بطريق النهر مؤكدًا عدم خروج أية مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية مشيرا إلى أن القسم يعمل منذ أكثر من عام في حملات متقطعة لضبط الشارع العام.

من جهته، أكد رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي – أحد المكلفين بالحملة – أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية، إضافة إلى الزجاج المعتم، منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور محمود العريبي أنه منذ بداية هذا العام تم تسجيل “18288” سيارة الأمر الذي يدل على وعي المواطن في المدينة وعلى إيجابية التعاون مع الجهات الأمنية.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد وليد البرعصي إن “قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة” مؤكدا أن تجاوب المواطنين مع أجهزة الأمن كان إيجابيا.

وأوضح البرعصي أن إزالة الزجاج المعتم كان ضمن أهداف حملات جهاز المرور الأمر الذي يساعد على ضبط الأمن داخل المدينة خصوصا بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة.

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