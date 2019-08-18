تنديد واستياء…ردود فعل حول فيديو تسوق “السراج” من أحد متاجر لندن

أخبار ليبيا24

أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم وتنديدهم من مقطع فيديو التقط لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال إجازة عيد الأضحى من أمام متجر ” كاربو ” للشوكولاتة في ضاحية ” نايتس بريدج ” الراقية وسط لندن.

وتحوي هذه المنطقة التي يقع فيها المتجر قرب مجمع ” هارودس ” التجاري الشهير ا متاجر ومرافق تاريخية ومطاعم متعددة الثقافات ويقضي غالبية السواح وأصحاب العطلات كما جرت العادة بعضاً من أوقاتهم خلال زياراتهم لعاصمة الضباب للإطلاع على معالمها.

انتقد النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر، مؤكدين أنه استخفاف بأهالي العاصمة قائلين :”إن الشباب يقتلون كل يوم في الجبهات وانقطاع الكهرباء تجاوز أكثر من 20 ساعة، ونقص البنزين والازدحام على محطات الوقود ونقص السيولة وصعوبة الحياة في العاصمة، وهو يشتري الشوكولاتة من أشهر متاجر لندن”.

وقال آخرون :” كيف ارتضى رئيس المجلس الرئاسي لنفسه أن يقضي إجازة العيد في لندن وأن يتسوق من أغلى متاجرها والمواطنين في ليبيا يعانون من أزمات متواصلة منذ سنوات، كهرباء وسيولة ووقود وتدهور الوضع الأمني في العاصمة”.

وقال أيضًا الناشط عيسى رشوان :”محلات كاربو لندن معروفة، هي عبارة قهوة ، و حلويات ولوازم حفلات مواليد اطفال ، أبصر من جاد عليه مولود من الآغاوات”.

وتابع آخر :”السراج فضل أن يقضي العيد في لندن وأن يتسوق من “كاربو” ويشتري الشكولاتة الفاخرة بعيدا عن أصوات الاشتباكات، وأصوات المولدات و درجات الحرارة العالية”.

واعتبرت الإعلامية إيناس أحميدة أنه من حق السراج شراء الشوكلاتة من “كاربو “وتناولها وتقديمها هدايا ومن حقه السير وسط الناس بأمان وراحة بدلاً عن التنقل وسط حراسات مشددة وفي سيارات مصفحة متخفيا تارة هنا وأخرى هناك.

وأضافت أحميدةأنه من حق رئيس المجلس الرئاسي قضاء عطلته والتنزه في لندن حيث الهواء بارد ومنعش بعيدا عن الجو الخانق و درجات الحرارة العالية جنوب المتوسط من حقه السير في أرقى أحياء لندن والتملك أن إمكن له ذلك.

واستطردت بالقول :”ماليس من حقه هو حرماننا من الأمن والراحة تاركا أمرنا بيد معتوهي الحروب، ماليس من حقه تركنا نغوص في الجحيم دون ماء ولا كهرباء ولا سيولة ولا كرامة”.

وأكدت بالقول :”ما ليس من حقك يا سيادة الرئيس هو أن تظل في كرسي تتركه فارغاً في أشد أوقات الحاجة لملئه، حيث بالإمكان أن تصلك علب الكاربو والكافيار وحتى السيجار إن اردت دون الحاجة لالتقاطك هناك في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هنا معنا”.

وختمت موجهة كلامها للسراج :”يفترض أن تكون هنا وفي هذا الوقت بالذات تسعى لحل مشكلة لحوم أضاحينا التي تعفنت واضطررنا لرميها إلى جانب جثث ابنائنا دون سبب مقنع”.

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