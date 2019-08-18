قيادة الجيش توجه منشوراً إلى “مصراتة”

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في وقت متأخر من ليل السبت عن عدم الرغبة في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة التشكيلات المسلحة، اضطر الجيش إلى اعتبارها هدفاً مشروعاً للسلاح الجوي الليبي .

وصدر المنشور عن القيادة العامة، مباشرةً بعد تنفيذ أكثر من 11 ضربة جوية الليلة الماضية شنها سلاح الجو على الكلية الجوية بمصراتة ومحيطها .

كما جاء في المنشور أن استمرار استضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً للجيش الوطني ، أما إذا التزمت الحياد وعدم التدخل وتقديم دعم لقوات الوفاق، فسوف يغير الجيش من نظرته للمدينة ويتوقف سلاح الجو عن استهدافها والالتزام بعدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من التشكيلات المسلحة.

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