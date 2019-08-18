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السعيدي: مسلحو الوفاق يستخدمون المرافق المدنية لأغراض عسكرية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن إفادة المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة باستخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية تؤكد استخدام مسلحي الوفاق لمرافق مدنية لأغراض عسكرية مما يخالف القوانين الدولية.

السعيدي يرى في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن سلامة بيّن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن جزء من الحقائق المهمة في طرابلس.

وأشار إلى أن احتجاجات حكومة الوفاق وسلطات طرابلس تأتي بعد ذكر سلامة حقيقة ما يجري في العاصمة بكل شفافية وواقعية وبدون انحياز.

كما لفت إلى أن سلامة لم يكن منصفاً منذ توليه مهامه مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، مطالباً إياه بقول ما أخفاه منذ سنة ونصف عما يحدث في غرب ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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