عضو بالاستشاري يتهم سلامة بعدم الحيادية في التعامل مع الأزمة الليبية

اتهم عضو المجلس الاستشاري، كمال الجطلاوي، المبعوث الأممي غسان سلامة بالنحياز، قائلا ” سلامة لم يكن حيادياً في التعامل مع قضايا الملف الليبي”.

وأكد الجطلاوي، في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية فقدت الكثير من مناصريها في ليبيا نتيجة عدم الحيادية والانحياز لطرف معين.

وأشار الجطلاوي، إلى إمكانية تغيير حكومة الوفاق لطريقة تعاملها مع البعثة الأممية بينما ليس من الحكمة والسياسة عدم التعاون مع البعثة الأممية في ليبيا.

