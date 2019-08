خاص المتوسط/ حنان منير

اتهم إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، قطر، وتركيا، بدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا وتزويدهم بالسلاح، معتبرا ذلك تدخل سافر في شؤون ليبيا ومصر.

وأكد الجراري، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أنه لا حل للأزمة الليبية مالم تكن مصر داعمه له، مشيرا إلى جهود مصر في عقد عدة اجتماعات في القاهرة مع جميع الأطراف الليبية للتقريب بين الفرقاء الليبيين عبر الحوار.

وأضاف الجراري، ” مصر دائما لا تتخلى عن تقديم المساعدة لكل الأشقاء. العرب خاصة والقارة الأفريقية عامة”.

The post الجراري يتهم تركيا وقطر بدعم الإرهاب والتدخل السافر في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية