فيديو| الثني يتفقد أوضاع النظافة العامة بالبلدية بنغازي 

بنغازي-العنوان

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت، جولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة.

وبحسب مكتب الاعلام والتواصل تجول رئيس الحكومة في مناطق السلماني الغربي والصابري واللثامة والتي تعاني طفح مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة.

وناقش الثني خلال الجولة مع المواطنين حيثيات الأزمة وأسباب تفاقمها، وأصدر التعليمات الفورية بحل هذه المشكلة من الأساس لضمان عدم تكررها من حين للآخر.

داعيا إلى ضرورة وضع الحل الجذري لهذه الأزمة، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف.

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