الداخلية: 27 ألف مسافر عبروا رأس جدير خلال أسبوع

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن أعداد المسافرين الذين عبروا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بلغ 27.019 ألف شخص خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن العمل يسير على نحو طبيعي في المعبر من حيث دخول وخروج المسافرين.

كانت صفحات تواصل اجتماعي ومدونون قد تحدثوا عن ازدحام مروري بالمعبر خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

وقدرت الوزارة أعداد المسافرين الـعابرين مـن الأراضي الليبيـة إلى تـونس خلال الفترة بين 10 و17 أغسطس بنحو 19,360 ألف مسافر. وأشارت إلى أن أعداد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبـا نحو 7,659 ألف مسافر.

وافتتح مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد صبحي الشوشان، مكتب دوريات تابع للإدارة بمنفذ رأس جدير الأسبوع الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا