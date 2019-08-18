البحرية الليبية تعلن إنقاذ 278 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

ليبيا – أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 278 مهاجر غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية شمالي العاصمة طرابلس.

القوات البحرية الليبية أوضحت في بيان نشره مكتب الاعلام والثقافة البحرية عن تمكن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) الثلاثاء 13 أغسطس من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 278 مهاجر غير شرعي شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وأوضح البيان أن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس قام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ 92 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس،الزورق تليل من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ 48 مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة.

كما بيّنت القوات البحرية أن الزورق أوباري من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه 138 مهاجر من بينهم 18 امرأة وطفلان كانوا على متن قاربين مطاطيين الأول على بعد 40 ميل والثاني على بعد 45 شمال الخمس.

ولفت البيان إلى أن القوارب كانت تحمل مهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية، مؤكداً تسجيل حالة وفاة واحد بين المهاجرين.