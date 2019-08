مدير أمن سرت يناقش سبل تأمين مقرات امتحانات الشهادة الثانوية

عقد مـدير أمـن سـرت عـميد الـصديق بـن سـعود اجـتماع مـوسع بـاللجنة الـمركزية لامـتحانات إتـمام مـرحلة الـشهادة الـثانوية بـمدينة سـرت ومـراقب لـلامتحانات مـن وزارة الـتعليم.

حـيث تـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـجامعة سـرت مـناقشة الـترتيبات الأمـنية لـتأمين إمـتحانات الـشهادة الـثانوية وكـيفية دخـول الـطلبة إلـى الـجامعة وقـاعات الإمـتحانات.

وعـلى هـامش هـذا الإجـتماع قـام الـحضور بـزيارة مـيدانية للـقاعات والـمدرجات الـدراسية للـوقوف عـلى مـدى جـاهزيتها واسـتعدادها لاسـتقبال طـلاب الـشهادة الـثانوية.

والـجدير بـالذكر بـأن الـيوم الأحـد هـو أول يـوم لامـتحانات إتـمام مرحـلة الـشهادة الـثانوية عـلى مـستوي لـيبيـا.

