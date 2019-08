إيطاليا تفتح تحقيقًا يطال سالفيني بسبب سفينة تحمل مهاجرين من ليبيا

أكد قبطان السفينة التي تشغلها منظمة «بروأكتيفا أوبن آرمز»، مارك ريغ، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعد أن فروا من ليبيا ، “منهارون نفسيا”، وفق «فرانس برس».

وأطلق مدعون عامون إيطاليون تحقيقًا بشبهة الخطف واستغلال السلطة عقب قرار وزير الداخلية ماتيو سالفيني منع سفينة إغاثة، على متنها مهاجرون تم إنقاذهم من الرسو في المرافئ الإيطالية.

فيما لا تزال سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز» راسية على مسافة قريبة من جزيرة لامبيدوسا (جنوب) وعلى متنها 106 من البالغين، فضلاً عن اثنين من الفتيان بعد أن سُمح لـ27 قاصرًا بمغادرتها السبت، أرسل مدعٍ عام في صقلية السبت الشرطة القضائية إلى مقر خفر السواحل في روما في إطار التحقيق.

وأخذت الشرطة سجلات الاتصالات بين وزير الداخلية وأجهزة الإنقاذ من أجل التحقق من سلسلة الأوامر لمعرفة من يمنع السفينة من الرسو، بحسب ما ذكرت جريدة «ريبوبليكا اليسارية». وجاء القرار عقب قيام قوة خفر السواحل، الجمعة، بخطوة غير مسبوقة عندما كتب لسالفيني أنه «ليس هناك عوائق من أي نوع تمنع الرسو من دون تأخير».

بدوره طلب المكتب الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ من وزير الداخلية أن يخصص بصورة عاجلة مرفأ آمنًا. وأجلت إيطاليا عددًا من الأشخاص الذين هم بحاجة لعلاج طبي وغالبية القاصرين على متن السفينة «أوبن آرمز»، لكن سالفيني يرفض السماح للسفينة بالرسو رغم موافقة عدد من الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين على متنها.

