“داخلية الوفاق”: العمل يسير بشكل طبيعي في معبر رأس جدير الحدودي

أكدت وزارة الـداخلية بـحكومة الـوفاق ، أن “الـعمل يـسير بـشكل طـبيعي فـي مـعبر رأس جـدير الـحدودي مـع تـونس مـن حـيث دخـول وخـروج الـمسافرين بـشكل طـبيعي”.

وأكملت الوزارة، أن ” عـدد الـمسافرين الـعابرين مـن الأراضـي اللـيبيـة إلـى تـونس مـن الـفترة بـين 10 أغـسطس إلـى 17 أغـسطس 2019م وصل إلـى ( 19,360) ألـف مـسافر.

وأضافت الوزارة، أنه ” بـلغ عـدد الـداخلين مـن الأراضـي الـتونسية إلـى لـيبيـا نـحو (7,659) ألـف مـسافر”.

