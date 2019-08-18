اخبار ليبيا الان

“داخلية الوفاق”: العمل يسير بشكل طبيعي في معبر رأس جدير الحدودي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكدت وزارة الـداخلية بـحكومة الـوفاق ، أن “الـعمل يـسير بـشكل طـبيعي فـي مـعبر رأس جـدير الـحدودي مـع تـونس مـن حـيث دخـول وخـروج الـمسافرين بـشكل طـبيعي”.

وأكملت الوزارة، أن ” عـدد الـمسافرين الـعابرين مـن الأراضـي اللـيبيـة إلـى تـونس مـن الـفترة بـين 10 أغـسطس إلـى 17 أغـسطس 2019م وصل  إلـى ( 19,360) ألـف مـسافر.

وأضافت الوزارة، أنه ” بـلغ عـدد الـداخلين مـن الأراضـي الـتونسية إلـى لـيبيـا نـحو (7,659) ألـف مـسافر”.

 

The post “داخلية الوفاق”: العمل يسير بشكل طبيعي في معبر رأس جدير الحدودي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك