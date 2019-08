أعلنت غرفة الإعلام لعمليات الكرامة التابعة للجيش ، عن توجيه الجيش عدد من الضربات الجوية دمرت مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة وتمركزات الميليشيات في بورشادة ومحيط غريان” .

وأكملت الغرفة، أن “بناء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية مثل تركيا بكل تاريخ دولتها السئ مع الليبيين يعتبر خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراتة ومن وراءها من تنظيم الاخوان وهذا لا يمكن أن يرضي شرفاء ووطني هذه المدينة ولن يسمح به الجيش”.

The post الجيش يعلن تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية