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الجيش يعلن تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت غرفة الإعلام لعمليات الكرامة التابعة للجيش ، عن توجيه الجيش عدد من الضربات الجوية دمرت  مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة وتمركزات الميليشيات في بورشادة ومحيط غريان” .

وأكملت الغرفة، أن “بناء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية مثل تركيا بكل تاريخ دولتها السئ مع الليبيين يعتبر خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراتة ومن وراءها من تنظيم الاخوان وهذا لا يمكن أن يرضي شرفاء ووطني هذه المدينة ولن يسمح به الجيش”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اردوغان يحتل اراضى في سوريا والعراق مجاورة له ويطمع في اراضى ليبية باعها له الخوان المفلسين كما فعل المجرم الاخوانى في السودان حسن البشير عندما باع له جزيرة سواكن في البحر الأحمر ولكن الجيش الوطنى السودانى استردها منهم والان نرى الجيش الوطنى جيش الكرامة يلقن الخونة دروسا في الوطنية ويحافظ على الاراضى الليبية ولا يرضى بتفريط في اى شبر وعلى الطليان الانسحاب من مصراطة أيضا فلابد من موافقة البرلمان على تواجد لقوات اجنبية طبقا لاتفاق يحظى بموافقة نواب الشعب فقط

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