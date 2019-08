أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، أن ” حكومة الوفاق تدعم المعارضة التشادية لتهجير اهالي الجنوب في مدينة مرزق تسميهم قوة حماية الجنوب”.

وأوضح المركز، أن ” هذه جريمة خيانة لم يسبق أن سجلها التاريخ لأي عميل او خائن” .

The post الجيش: “الوفاق” تدعم المعارضة التشادية لتهجير أهالي مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية