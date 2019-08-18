المتوسط:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 18 اغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.12 دينار
|4.11 دينار
|اليورو
|4.57 دينار
|4.49 دينار
|الجنية الاسترليني
|4.97 دينار
|4.89 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|2.84 دينار
|2.76 دينار
The post أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم اللأحد appeared first on صحيفة المتوسط.
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