أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم اللأحد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 18 اغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.12 دينار 4.11 دينار اليورو 4.57 دينار 4.49 دينار الجنية الاسترليني 4.97 دينار 4.89 دينار الليرة التركية 0.74 دينار 0.66 دينار الدينار التونسي 1.48 دينار 1.40 دينار الجنية المصري 0.25 دينار 0.242 دينار الدولار الكندي 2.84 دينار 2.76 دينار

