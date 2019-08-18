ضبط 65 مركبة آلية دون إجراءات رسمية في بنغازي

بنغازي-العنوان

أعلن قسم المرور في بنغازي أمس السبت، ضبط نحو 65 مركبة آلية مخالفة ونقلها لمقر الحجز بطريق النهر؛ وذلك لعدم وجود لوحات معدنية.

وتنفذ مديرية الأمن حملة لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات، بمساندة بعض الأجهزة الأمنية، إذ أشار رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور، محمود العريبي، إلى تسجيل 18288 مركبة منذ مطلع العام.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد وليد البرعصي إن “قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة”.

وأكد البرعصي أن تجاوب المواطنين مع أجهزة الأمن كان إيجابيا، حيث أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بوجود رجال الأمن في شوارع المدينة الأمر الذي يبعث على الطمأنينة.

ووجه رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي، رسالة لكل من راهن على عدم عودة الأمن إلى بنغازي قائلا إن هذه الحملة صفعة أخرى تؤكد التجانس والانسجام والقدرة العالية على التنسيق داخل أروقة الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وذكر أن إزالة الزجاج المعتم كانت ضمن أهداف حملات جهاز المرور الأمر الذي يساعد على ضبط الأمن داخل المدينة خصوصا بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة.

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