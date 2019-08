طالبت وزارة التعليم بحكومة الوفاق جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بالسماح للطلاب النازحين بأداء الامتحانات.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، اللجان بأخذ توقيع الطلاب النازحين على استمارات بياناتهم ومعلومات عنهم وذلك للتأكد منها عقب انتهاء الامتحانات وذلك مراعاة للظروف.

