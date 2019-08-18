كاجمان يبحث مساهمة الشركة القابضة في حل مشكلة الكهرباء

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير الشركة الليبية القابضة، محمد أبوالقاسم، إمكانية إسهام الشركة في حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي على مختلف مناطق البلاد.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن أبو القاسم أكد خلال اللقاءالذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعداد الشركة الليبية القابضة للإسهام في تنفيذ المشاريع والأعمال التي من شأنها أن تسهم في دعم الشبكة العامة للكهرباء، في حال تكليفها من قبل المجلس الرئاسي أو الشركة العامة للكهرباء.

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