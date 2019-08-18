«الليبية القابضة»: مستعدون للإسهام في حل مشكلة تذبذب الكهرباء

عبرت الشركة الليبية القابضة عن استعدادها الإسهام في تنفيذ المشاريع التي تسهم في دعم الشبكة العامة للكهرباء، في حال تكليفها من المجلس الرئاسي أو الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير الشركة الليبية القابضة محمد أبوالقاسم. وبحث اللقاء إمكانية إسهام الشركة في حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي على مختلف مناطق البلاد.

وفي الثامن من يونيو الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتماد استراتيجية جديدة لحل أزمة الكهرباء. وتشمل الخطة ثلاثة مخططات: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تنفذ جميعها معا وبطريقة متوازية، لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

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