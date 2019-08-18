مديرية أمن بنغازي تشرع في حملة لضبط الشارع العام

باشرت مديرية أمن بنغازي بإمرة مديرها العميد عادل عبد العزيز وبرفقة رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد وليد البرعصي أمس حملة ضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم، وغير مكتملة الإجراءات.

وقال البرعصي إن قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين دون أي تأخير، مؤكدا أن تجاوب المواطنين مع أجهزة الأمن كان إيجابيا.

من جهته أكد رئيس الخطة المرورية ببنغازي المقدم عبد السلام السعيطي أن الحملة ستستمر حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضبط حوالي خمس وستين مركبة آلية مخالفة أمس، حيث تم نقلها إلى مقر الحجز بطريق النهر، مشددا على عدم خروج أي مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية .

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