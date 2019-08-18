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صور: ضباط التوجيه المعنوي يستقبلون الحجيج من أسر شهداء الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مدير وضباط إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي باستقبال الحجيج من  أسر الشهداء العائدين من البقاع المقدّسة، بناء على تعليمات خاصة من القيادة العامة للجيش.

وقالت مصادر من الجيش إن استقبل الضباط للحجيج في مطار بنينة عبر إجراءات خاصة بدأت منذ سفرهم موفرين لهم كافة التسهيلات من أجل القيام بمناسكهم في أفضل الظروف.

يذكر أن قيادة الجيش الليبي وفي إطار الاعتراف بالتضحيات التي قام بها الضباط الشهداء في مختلف معارك الوطن، حيث منحت 1750 مواطنا من عوائلهم فرصة أداء مناسك الحج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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