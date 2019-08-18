العثور على رأس دون جثة بمبنى قيد الإنشاء في بنغازي

عثرت الأجهزة الأمنية في بنغازي شرق البلاد على رأس دون جثة في مبنى قيد الإنشاء خلف معهد الصم والبكم بمنطقة القوارشة أحد الأحياء الغربية للمدينة.

وسلمت الأجهزة الأمنية الرأس إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضة على الطب الشرعي والتعرف على هوية صاحبه، وأتضح بأنه متحلل وله ما يقارب عن عشرة أيام، ولم يكن جمجمه عظميه لرفات أحدهم أبان الحرب التي شهدتها المدينه في السنوات الماضية.

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وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل أكثر وظروف العثور على الرأس، لكن لم يتسن الحصول على رد.

وتنتشر جرائم القتل الغامضة في مدينة بنغازي، إذ جرى العثور على جثة لفظتها أمواج البحر بشاطئ «البراني» في 31 من يوليو الماضي، إذ وجدت الجثة مقيدة بسلسلة معدنية وعليها أثار إطلاق رصاص جهة القلب.

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