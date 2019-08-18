بلدي مصراتة: لم نتواصل مع مدينة ترهونة

أكد المجلس البلدي مصراتة أنه لم يتواصل مع مدينة ترهونة كما لم يكلف أي من أعضائه بأي خطوة من هذا القبيل.

وشدد المجلس البلدي مصراتة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”على “أنه غير مسؤول عن أي تصرفات فردية لا تكون في إطار العمل المنظم وبالتنسيق المسبق مع كل من يعنيه أمر ..المدينة”مؤكدا أن”مبدأ المصالحة بين كل الليبيين مطلب يسعى إليه الجميع ولكن عبر قنواته ووفق أصول ومعايير تخدم مصلحة الوطن”حسب تعبيره.

وكانت صحيفة “اندبندنت عربية” كشفت عن قيام قيادات مصراتيه بالاتصال بالمجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة من أجل تحييد اللواء السابع، وهو أحد أبزر وحدات الجيش من المعركة مقابل إشراك ترهونة في تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب الصحيفة أوضح عضو بالمجلس الاجتماعي ترهونة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك القيادات أكدت أن مصراته ومقاتلي الزنتان ضمن قوات حكومة الوفاق لم يعودوا على وفاق مع الحكومة وسط خلافات واسعة بين قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس في طرابلس.

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