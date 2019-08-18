بالصور| تعرف على أسباب الهبوط الجزئي بالطريق السريع ببنغازي وموعد انتهاء صيانته 

بنغازي-العنوان

أكد المكتب الإعلامي في شركة برقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري، المكلفة من قبل بلدية بنغازي بصيانة الهبوط في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع تحت جسر معهد الهندسة التطبيقية”، أن أعمال الصيانة من المتوقع الانتهاء منها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مدير المكتب الإعلامي في شركة برقة، إبراهيم أمجاور أنه تم اكتشاف كسر في أنبوب مياه شرب عمومي قطر 200مم، والذي كان من بين احتمالات تسرب المياه وتسبب في الهبوط، ولكن بعد تحليل المياه الناتجة عن الكسر ومقارنتها مع نتائج تحليل المياه في الحفرة تحت الجسر تبين أن لا علاقة بينهما، مشيراً بأنه قد تم إصلاح الكسر في الأنبوب وتغيير الجزء المكسور.

وأشار أمجاور إلى أنه كان من الضروري الحفر على عمق 4 أمتار حتى تم الوصول إلى أنبوب الصرف الصحي الرئيسي وقطره 1040 مم والذي كان من بين احتمالات أسباب الهبوط، إذ كان من المتوقع أن يكون مكسوراً أو به تسريب ولكنه كان سليماً.

وأضاف أمجاور “الرأي الفني الذي اقتنع به المهندس الاستشاري المكلف من البلدية هو أن التسريب الذي أدى إلى الهبوط في الطريق ناتج عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو أمر شائع في المناطق المحيطة بالمكان مثل الدقادوستا وطابلينو وشارع دبي والبيبسي”.

وبيّن أمجاور أن أعمال الصيانة تركزت على نوعية المواد التي يتم بها الردم وكمياتها لضمان تماسك الردم تحت موقع الهبوط لضمان ثبات الإسفلت، حيث جرت أعمال الردم باستخدام (طبقات أسكندينا) ودمكها وطبقات من المرش بمختلف الاحجام ورمل ثم الدمك، يتلوا ذلك فرش الطبقات التأسيسة للإسفلت ثم فرش الإسفلت بحسب المواصفات المطلوبة والمحددة من طرف استشاري البلدية.

وفي 14 أغسطس الجاري قامت بلدية بنغازي بإغلاق جزئي للطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” لغرض صيانة الهبوط في الطريق”جسر معهد الهندسة التطبيقية”.

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