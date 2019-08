أكد مجلس مشائخ ترهونة ، أن ” أهالي مرزق يتعرضون إلى إبادة وقتل وتهجير من قبل المرتزقة التشاديين والخارجين عن القانون بدعم من حكومة الوفاق”.

وطالب المجلس ، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية ما يتعرض له الأهالي في مرزق”.

وأوضح المجلس ، أن “ما يتعرض له أهالي مرزق هو مخطط جبان مرتبط بتقدمات الجيش في المنطقة الغربية”.

