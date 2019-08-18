بلدي مصراتة: نقف مع قوات بركان الغضب لردع المعتدي.. ولم نتواصل مع ترهونة للمصالحة

ليبيا – أصدر المجلس البلدي مصراتة بياناً توضيحاياً اليوم الأحد مؤكداً فيه على أن مبدأ المصالحة بين كل الليبيين مطلب يسعى إليه الجميع ولكن عبر قنواته ووفق أصول ومعايير تخدم مصلحة الوطن.

بلدي مصراتة شدد في البيان الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على عدم قيامه بأي تواصل مع مدينة ترهونة أو تكليف أي من أعضائه بأي خطوة من هذا القبيل.

وأشار إلى أنه غير مسؤول عن أي تصرفات فردية لا تكون في إطار العمل المنظم وبالتنسيق المسبق مع كل من يعنيه أمر الوطن والمدينة.

ختاماً أعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب قوات عملية “بركان الغضب” في ردع من وصفوه بـ “المعتدي الذي آثر صوت الرصاص على الحوار والسلام” بحسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية