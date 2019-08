صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل مثيرة عن قضية ساركوزي والقذافي

كشفت صحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، عن تعثر تحقيقات القضاة الفرنسيين حول القضية فساد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي وتلقيه تمويل من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وأكملت الصحيفة، أنه ” بالرغم من اعتقاد القضاة بأنهم عثروا على أدلة حاسمة بخصوص فساد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضايا فساد مع النظام الليبي السابق إلا أن القضية تعثرت”.

وأوضحت الصحيفة، أن ” القضاة المكلفين بالتحقيق إتبعوا منذ أكثر من عام مسارا كان قد يقودهم إلى الحصول على أدلة حول تمويل ليبي مزعوم لنيكولا ساركوزي، وعند وصولهم الى مدينة طرابلس لم يجدوا شيئًا على الإطلاق والسبب هو ظهور شاهد غريب من عدم، ادعى مساعدة العدالة في التحقيق، لكنه لم يتمكن إلا من إضاعة زمنها”.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن الشاهد الليبي قدم نفسه كمقاتل سابق في القوات الخاصة الليبية ومقرب من محيط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي هرب من بلاده بعد سقوط النظام الى تونس ثم ألمانيا وقدم طلب اللجوء الى فرنسا عام 2015 لكن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين رفض منحه اللجوء عام 2017 وعاد الى بلاده.

ويعتقد القضاء الفرنسي، بحسب التهم الموجهة ضد ساركوزي، أن الأخير استفاد في تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والذي ساعده في الوصول إلى الحكم في عام 2011.

