العامة للكهرباء تتفقد محطاتها في مدينة سرت

قام مدير إدارة متابعة مشروعات التوزيع بالشركة العامة للكهرباء عمران فحجان بزيارة ميدانية لمدينة سرت، برفقة عدد من المهندسين والمختصين بالشركة، وذلك لمعاينة محطات الكهرباء والوقوف على المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، وتجهيزها بكل ما يلبي احتياجاتها.

وشملت الزيارة محطات الستة وستين كيلوفولت جارف، والحي الصناعي، والطويلة، ومحطة الثلاثين كيلوفولت بحي السبعمئة وحدة سكنية، والسواوة، والمياه والتحلية، ومحطة المئتين وعشرين كيلوفولت.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء بهدف إعادة إعمار البنية التحتية للشبكة بمدينة سرت.

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