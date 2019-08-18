مالطا وروسيا يبحثان فرض عقوبات على مهربي الوقود من ليبيا

قالت مصادر حكومية مالطية إن وزير الخارجية كارميلو أبيلا سيعقد اجتماعا بعدد من المسؤولين الروس للتباحث بشأن العقوبات المقترحة من مالطا على مهربي الوقود من ليبيا.

وأضافت صحيفة التايمز البريطانية إن الوزير المالطي سيقدّم عدد من التقارير عن تلك العقوبات، بالتشاور مع الجانب الروسي الذي تسعى مالطا للتشاور معها في ملفات أخرى حول التهريب من بينها المتعلق بلاعب كرة القدم السابق دارين ديبونو والليبي فهمي بن خليفة الموضوعين تحت طائلة العقوبات الأممية.

يذكر أن شبكات كبرى نشطت في السنوات الأخيرة في تهريب الوقود من ليبيا، وتتهم بعض الأطراف المرتبطة بالملف بقتل صحفية استقصائية مالطية كتبت تقريرا كشفت فيه عن تلك الشبكات وعلاقتها بالنفط الليبي.

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