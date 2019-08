اجـتمع وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا صـباح الـيوم الأحـد مـع وزيـر الـعدل مـحمد عـبدالواحد وبـحضور عـدد مـن الـقيادات الأمـنية بـوزارة الـداخلية, ومـعاون رئـيس جـهاز الـشرطة الـقضائية.

حـيث تـم خـلال الإجـتماع الـذي عـقد بـمقر وزارة الـعدل بـطرابلس مـناقشة الـتعاون الـمشترك والـتباحث حـول عـدد مـن الأمـور الـتي تـهم الـوزارتين, بـالإضـافة لـعدد مـن الـمواضيع ذات الإهـتمام الـمشترك.

