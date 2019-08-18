تقرير يكشف عن اتصالات بين الجيش ومسلحي مصراتة للانسحاب من طرابلس

كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات يجريها قادة فصائل مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس مع قادة من الجيش الليبي.

وكشف مصدر دبلوماسي رفيع من طرابلس في تصريحات لموقع “اندبندنت عربية”، عن “عقد لقاءات عدة ضمت قادة فصائل مسلحة من مصراتة وشخصيات سياسية مقربة من قيادة الجيش لبحث إمكان وقف الحرب في جنوب طرابلس”.

وأضاف المصدر أن هناك رغبة من قادة تلك الفصائل يرغبون “في الحصول على ضمانات بعدم اقتحام الجيش مدينتهم، لقاء انسحابهم من جبهات القتال في جنوب العاصمة” لكن أشارت إلى أن الجيش طلب منهم تسليم أسلحتهم وخضوعهم “لسلطة الشرطة والأمن في المدينة التي سيجري تكليفها بتأمين المدينة من جانب حكومة مرتقبة”.

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