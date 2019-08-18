محطة كهرباء أوباري: الوحدة الثالثة تدخل الخدمة قريبا

أعلنت محطة كهرباء اوباري الغازية، اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لتشغيل الوحدة الثالثة للمشروع ، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة.

وأوضحت المحطة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اجمالي توليد الوحدتين الرابعة والثالثة يبلغ 250 ميجاوات، وتساهم في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وحل مشكلة المنطقة الجنوبية من تذبذب الجهد.

يذكر أن العمل الوحدة الثالثة بالمحطة العمل يسير بشكل منتظم في المحطة، منذ تشغيلها في 13 يوليو الجاري.

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