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“باشاغا” يـلتقي الـسفير الأمـريكي لـدى لـيبيـا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى وزيـر الـداخلية بـحكومة الـوفاق فـتحي بـاشاغا بـالسفير الأمـريكي لـدى لـيبيـا, وذلك بـمناسبة تـعيينه سـفيراً للـولايات الـمتحدة الأمـريكية لـدي لـيبيـا.

وقـد تـم خـلال هـذا اللـقاء بـحث سـبل تـطوير الـعلاقات الـثنائية بـين الـبلديين فـي عـدة مـجالات أمـنية والـتعاون مـع الـمؤسسات الأمـنية الأمـريكية الـمختصة فـي مـجالات الـمعلوماتية والـجنائية سـواء كـان مـنها مـختصاً بـمكافحة الإرهـاب والـمخدرات ومـنها مـا هـو مـختصاً فـي مـجال إنـفاذ الـقانون.

وأكد  وزير الداخلية للسفير الأمريكي أن حكومة الوفاق الوطني هـي الـحكومة الـشرعية الوحيدة والـمعترف بـها دولـياً وذلك وفـق الـقرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الشعب الليبي وخاصة العاصمة الليبية ترفض وجود المدعو الاغبا باشا او الباش آغا – في اي منصب يخص الوفاق او طرابلس – بعد فضح عملية حرق القران التي تقوم بها أمريكا –
    ووضع ضابط ليبي مسلم متعلم يفهم الشءون الليبية وإدارة البلديات وخاصة في الشءون الامنية – وتربص كل عمليات الحرجة عن القانون والعرف الليبي من خمور او رذيلة او شيشة او مخدرات او اي شيء يشوه المنظر العام العاصمة او المدن الليبية . والاهتمام بالمساجد والحدائق والمتنزهات الليبية وكذللك تأمين قطاع الصحة في المستشفيات الليبية أمنيا بكوادر عسكرية ليبية .
    وشطب وانهاء المدعو باش أغا من اي اعمال او اي خدمات ادارية حكومية حتى أشعار اخر – لتورطه بالتخابر مع السئ اي آيه . والمخابرات الامريكية وإهماله عماه الوظيفي في حكومة الوفاق .
    ووردت أنباء عن ضرب مليشيات باش آغا المواطنين والنساء والأرامل الليبيات امام المصارف والمحلات والمستشفيات وأم يسلم منهم حتى الأطفال الليبيين من خطف وابتزاز . فعلى ذلك يحب عزل ومحاكمة المدعو باش آغا بخصوص انتهاكات قانونية بحكم منصب و مركز اداري في مصالح شخصية ، ارجوا التعميم على مل البلديات وعدم تجاهل هذا الامر المهم.

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