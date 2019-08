“باشاغا” يـلتقي الـسفير الأمـريكي لـدى لـيبيـا

التقى وزيـر الـداخلية بـحكومة الـوفاق فـتحي بـاشاغا بـالسفير الأمـريكي لـدى لـيبيـا, وذلك بـمناسبة تـعيينه سـفيراً للـولايات الـمتحدة الأمـريكية لـدي لـيبيـا.

وقـد تـم خـلال هـذا اللـقاء بـحث سـبل تـطوير الـعلاقات الـثنائية بـين الـبلديين فـي عـدة مـجالات أمـنية والـتعاون مـع الـمؤسسات الأمـنية الأمـريكية الـمختصة فـي مـجالات الـمعلوماتية والـجنائية سـواء كـان مـنها مـختصاً بـمكافحة الإرهـاب والـمخدرات ومـنها مـا هـو مـختصاً فـي مـجال إنـفاذ الـقانون.

وأكد وزير الداخلية للسفير الأمريكي أن حكومة الوفاق الوطني هـي الـحكومة الـشرعية الوحيدة والـمعترف بـها دولـياً وذلك وفـق الـقرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

