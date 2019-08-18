المترشحة لرئاسة تونس سلمى اللومي: الملف الليبي حارق ونحترم إرادة الليبيين

قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية التونسية سلمى اللومي إن تونس وليبيا شعبان في بلد واحد معتبرة أن الملف الليبي حارق وأنها كمترشحة لكرسي قرطاج تحترم إرادة الشعب الليبي.

وأضافت اللومي, خلال اجتماع عقده حزب الأمل الذي ترأسه اليوم الأحد 18 أوت 2019, بجهة الفحص, شمالي شرق تونس, أن الاقتصاد التونسي يتأثر بتداعيات الأوضاع في ليبيا، مشددة على أن تونس وليبيا هما عبارة عن بلد واحد في شعبين.

وفي سياق متصل, استعرضت اللومي العديد من نقاط برنامجها الانتخابي الذي يرتكز بالأساس على تفعيل إصلاحات هيكلية كبرى للاقتصاد الوطني حتى تتجاوز تونس الأزمة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن سلمى اللومي هي سيدة أعمال وخريجة اقتصاد وتصرف وتقلدت منصب وزيرة السياحة لمدة 4 سنوات, الى جانب ترأسها ديوان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي.

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