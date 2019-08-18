داخلية الوفاق: لقاء «مثمر للغاية» بين باشاغا والسفير الأميركي الجديد

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد مع السفير الأميركي لدى ليبيا يتشارد نورلاند «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول ت، بمناسبة تعيينه سفيراً لدي ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «اللقاء كان طويلاً ومثمراً للغاية مع السفير الأميركي الجديد».

وأشار إلى «التطرق في هذا اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والسياسية جراء العدوان الغاشم التذي تعرضت له العاصمة طرابلس من قبل حفتر ومليشياته»، حسب تعبير البيان.

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وجرى خلال اللقاء «بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديين في عدة مجالات أمنية والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأميركية المختصة في مجالات المعلوماتية والجنائية سواء كان منها مختصاً بمكافحة الإرهاب والمخدرات ومنها ما هو مختصاً في مجال إنفاذ القانون».

وأجرى السفير الأميركي منذ توليه منصبه مباحثات مع عدد من أطراف الأزمة، وذلك بعد أن تعهّد «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه.

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