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داخلية الوفاق: لقاء «مثمر للغاية» بين باشاغا والسفير الأميركي الجديد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد مع السفير الأميركي لدى ليبيا يتشارد نورلاند «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول ت، بمناسبة تعيينه سفيراً لدي ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «اللقاء كان طويلاً ومثمراً للغاية مع السفير الأميركي الجديد».

وأشار إلى «التطرق في هذا اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والسياسية جراء العدوان الغاشم التذي تعرضت له العاصمة طرابلس من قبل حفتر ومليشياته»، حسب تعبير البيان.

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وجرى خلال اللقاء «بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديين في عدة مجالات أمنية والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأميركية المختصة في مجالات المعلوماتية والجنائية سواء كان منها مختصاً بمكافحة الإرهاب والمخدرات ومنها ما هو مختصاً في مجال إنفاذ القانون».

وأجرى السفير الأميركي منذ توليه منصبه مباحثات مع عدد من أطراف الأزمة، وذلك بعد أن تعهّد «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الشعب الليبي وخاصة العاصمة الليبية ترفض وجود المدعو الاغبا باشا او الباش آغا – في اي منصب يخص الوفاق او طرابلس – بعد فضح عملية حرق القران التي تقوم بها أمريكا –
    ووضع ضابط ليبي مسلم متعلم يفهم الشءون الليبية وإدارة البلديات وخاصة في الشءون الامنية – وتربص كل عمليات الحرجة عن القانون والعرف الليبي من خمور او رذيلة او شيشة او مخدرات او اي شيء يشوه المنظر العام العاصمة او المدن الليبية . والاهتمام بالمساجد والحدائق والمتنزهات الليبية وكذللك تأمين قطاع الصحة في المستشفيات الليبية أمنيا بكوادر عسكرية ليبية .
    وشطب وانهاء المدعو باش أغا من اي اعمال او اي خدمات ادارية حكومية حتى أشعار اخر – لتورطه بالتخابر مع السئ اي آيه . والمخابرات الامريكية وإهماله عماه الوظيفي في حكومة الوفاق .
    ووردت أنباء عن ضرب مليشيات باش آغا المواطنين والنساء والأرامل الليبيات امام المصارف والمحلات والمستشفيات وأم يسلم منهم حتى الأطفال الليبيين من خطف وابتزاز . فعلى ذلك يحب عزل ومحاكمة المدعو باش آغا في محكمة ليبية بخصوص انتهاكات قانونية بحكم منصب و مركز اداري في مصالح شخصية ، ارجوا التعميم على مل البلديات وعدم تجاهل هذا الامر المهم. القابل للتنفيذ . سلام

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