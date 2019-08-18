محلل يكشف سر إهتمام البعثة الأممية بمطار زوارة

تعقيبا على ادانة البعثة الأممية الهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار زوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس

قال عبد العزيز أغنية، المحلل السياسي الليبي، إن “الجيش الليبي لديه استخباراته المحلية، مع وجود تعاون أهلي كبير، في مناطق سيطرة المليشيات، علمًأ بأن منطقة زوارة تسيطر عليها جماعات مسلحة شديدة التطرف، تعمل في تهريب الأموال والأفارقة، بينما المجلس الرئاسي لا يلقي بالًا بالبلاد ولا المواطنيين”.

وأوضح أغنية في حديثه مع برنامج “بين السطور” المذاع عبر أثير “سبوتنيك”، أن”ضربات الجيش استهدفت مناطق تواجد الطائرات المسيرة التركية، التي تستخدمها المليشيات، مشيرًا إلى استخدام المبعوث الأممي الدكتورغسان سلامة لمطار زوارة كثيرًا في رحلاته من وإلى ليبيا، وبالتالي قصف المطار خسارة كبيرة للبعثة الأممية، وفق تعبيره.

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