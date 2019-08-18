امغيب: السراج والكبير وصنع الله يدعمون المرتزقة والمعارضة التشادية لقتل المواطنين في مرزق

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن رئيس حكومة اتفاق الصخيرات فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستخدمون عائدات النفط الليبي لتمويل الإرهاب والمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

امغيب قال في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إن السراج والكبير و صنع الله يدعمون المرتزقة والمعارضة التشادية لاحتلال الجنوب وتقتيل المواطنين الأبرياء الآمنين الآن في مدينة مرزق.

وطالب القيادة العامة للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة وحماية الجيش لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والمرتزقة.

كما يرى أن نفط الجنوب يقتل به أهل الجنوب لذلك فإن إيقاف تصدير النفط مطلب شعبي وواجب وطني بحسب تعبيره.

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