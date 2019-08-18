النعاس: فرحة الشعوب تكمن في هذا الانجاز

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إلى العودة للاستفتاء على مشروع الدستور للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “يعيش الشعب السوداني بمختلف شرائحه وفئاته فرحة عارمة بمناسبة التوقيع على وثيقة توافقية لتنظيم آلية الحكم خلال مرحلة انتقالية قادمة. أرجو أن يفرح الشعب الليبي قريباً بوضع بصمته النهائية على الوثيقة الدستورية الصادرة يوم 29/ 7 / 2017 (منذ سنتين) والتي أقرّتها الهيئة التأسيسية المنتخبة انتخابا حراً مباشراً من الشعب الليبي ولتكون أول وثيقة دستورية حقيقية يصنعها الشعب لتأسيس مرحلة الاستقرار. هذه الوثيقة تتضمن تحقيق الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية والحياة الحرة الكريمة لكل الليبيين والليبيات في ظل دولة القانون، دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروة بما يضمن تحقيق التنمية في ربوع البلاد”.

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