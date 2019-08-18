الكهرباء تتفقد المحطات الكهربائية في سرت

قام مدير ادارة متابعة مشروعات التوزيع بالشركة العامة للكهرباء عمران فحجان، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى مدينة سرت لمعاينة محطات الكهرباء.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء لإعادة اعمار البنية التحتية لشبكة الكهرباء بمدينة سرت، حيث تم خلالها الوقوف على المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز بما يلبي احتياجات المحطات حيث شملت الزيارة محطات 66 ك. ف جارف والحي الصناعي والطويلة و30 ك. ف بحي 700 وحدة سكنية و السواوة و المياة و التحلية و 220 ك . ف.

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