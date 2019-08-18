1716 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت

أكد عضو اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لامتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية العامة الكاتب العام لجامعة سرت، الدكتور عبدالله أمهلهل، أن نحو 1716 طالبًا وطالبة تقدموا صباح اليوم الأحد، لأداء امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي (2019-2018) التي تجرى بقاعات جامعة سرت.

وأكد أمهلهل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جامعة سرت وفرت كافة الإمكانات اللازمة لراحة وتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من أداء الامتحانات في أجواء ملائمة.

وأوضح أن مقار اللجان هي: مدرج بيت الحكمة ومدرج العدالة بكلية القانون ومدرج خليفة بن ناصر والقاعات الأرضية ومدرج مصباح العروى وقاعات التربية وقاعة كلية التربية بمنطقة زمزم وقاعة المعهد العالي للعلوم والتقنية في بلدة هراوة ومدرج كلية العلوم بجامعة سرت.

اقرأ أيضًا: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. وعبدالجليل يطمئن الطلاب

وبدأ طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمية والأدبية والدينية في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم، أداء امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي (2018 – 2019).

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا