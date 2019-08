المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها شحنت إمدادات طبية لدعم المرافق الصحية في منطقة مرزق.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على تويتر، أن هذه المساعدات تأتي في إطار الاستجابة لأوضاع العنف في المنطقة، وأنها يمكن أن تساعد 60 ألف شخص لمدة 3 أشهر وتدعم 600 عملية جراحية.

The post الصحة العالمية وفرت إمدادات طبية لمنطقة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية