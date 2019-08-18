المسماري: استهداف مطار زوارة جاء بناء على معلومات استخباراتية

أكد االناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن وتيرة الضربات الجوية زادت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى الضربات التي نفذها سلاح الجو في مناطق العزيزية والهيرة وغريان وزوارة وأبوكماش، ومؤكدا أن الضربة التي نفذت في مطار زوارة جاءت بناء على معلومات استخبارية موثوقة بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية.

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