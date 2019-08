اختطاف مدير عام شركة الهاروج النفطية

المتوسط

اختطف مسلحون ملثمون، اليوم الأحد، رمضان النعمي، مدير عام شركة الهاروج النفطية في العاصمة طرابلس.

و أفاد مصدر مسؤول في الشركة بأنّ ”السيارات التي يستقلها الخاطفون تحمل لوحات وعلامات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق“، مشيرًا إلى أنّ ”النعمي اقتيد إلى جهة مجهولة“.

ورجح المصدر، أنّ يكون الاختطاف عائدًا إلى ”رفض مدير عام الشركة التعاون في الأمور العسكرية مع حكومة الوفاق، وعدم موافقته على قطع بعض خدمات الشركة عن شرق البلاد“.

