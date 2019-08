الكونغو تكتشف حقل بترول قد يجعلها تتقدم على ليبيا في إنتاج النفط

المتوسط

أعلن رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو، اليوم الأحد، عن اكتشاف حقل للنفط، بمدينة “أويو”، حيث قدمت “الشركة الإفريقية للتنقيب عن النفط وتوزيعه”، و”هيئة استكشاف وإنتاج النفط”، العاملتان في مجال استغلاله، أبرز خصائص هذا الحقل لتكون ثالث منتج للبترول في إفريقيا متقدمة على ليبيا والجزائر.

وحسب هاتين الشركتين، فإن الحقل يتكون من 4 آبار، ويقع على مساحة 9392 متر مربع، ويتوقع أن يصل حجم إنتاجه اليومي 983 ألف برميل.

ووفقًا لوزير الطاقة الكونغولي جان مارك ثيستير- تشيكايا، فإن هذا الاسكتشاف الأول من نوعه يمنح البلاد الكثير من الأمل.

وتعتبر الكونغو ثامن دولة بإفريقيا من حيث إنتاجها للبترول بإنتاج 350 ألف برميل يوميا، لكن في حال استغلال الحقل بالكامل، يمكن أن يدفعها لتصبح ثالث أكبر منتج للنفط في القارة ، متقدمة على الجزائر وليبيا.

وبلغ إنتاج ليبيا اليومي من النفط شهر يوليو الماضي 1.05 مليون برميل، والجزائر 1.07 مليون برميل يوميا في حين تبقى حاليا نيحيريا، وأنجولا اكبر منتجين في إفريقيا.

