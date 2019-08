المتوسط

أكد مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة رشاد بشر، تعرض مدرسة الزهور للتعليم الأساسي ومبنى ديوان المراقبة جراء القصف الجوي صباح يوم أمس السبت.

ونشرت المراقبة على صفحتها على فيسبوك، صورا تظهر الدمار الذي تعرضت له المدرسة والمبنى.

The post مدرسة الزهور وديوان مراقبة سوق الجمعة يتعرضان لقصف جوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية