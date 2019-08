المتوسط

أعلنت محطة كهرباء اوباري الغازية، اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لتشغيل الوحدة الثالثة للمشروع ، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة.

وأوضحت المحطة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اجمالي توليد الوحدتين الرابعة والثالثة يبلغ 250 ميجاوات، وتساهم في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وحل مشكلة المنطقة الجنوبية من تذبذب الجهد.

The post استكمال الاستعدادات لتشغيل محطة أوباري الغازية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية